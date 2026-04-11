Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: Stützpunktfeuerwehr Beckedorf freut sich über die offizielle Übergabe eines neuen Mannschaftstransportfahrzeugs

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Südheide (ots)

Das Fahrzeug wurde am Freitagabend, den 10.04.2026, feierlich durch Bürgermeisterin Katharina Ebeling übergeben.

Das neue MTF ersetzt einen 19 Jahre alten VW T5, welcher aus technischen Gründen außer Dienst gestellt werden musste. Der neue 177 PS starke VW Crafter bietet Platz für bis zu acht Einsatzkräfte. Er ist mit moderner Ausstattung und aktueller Sicherheitstechnik ausgestattet und soll multifunktional eingesetzt werden. Der Crafter wurde von der Firma Schmidt & Söhne geliefert und der Ausbau erfolgte durch die Firma Schoon aus Wiesmoor.

Ortsbrandmeister Sven Meyer hieß zu Beginn der Veranstaltung die zahlreichen aktiven Feuerwehrangehörigen, die Mitglieder der Jugendfeuerwehr, die Kameraden der Altersabteilung und einige fördernde Mitglieder am Feuerwehrhaus willkommen. Ganz besonders begrüßte er die Bürgermeisterin Katharina Ebeling, den Gemeindebrandmeister Henning Sander mit zahlreichen Mitgliedern seines Gemeindekommandos, den Ortsbürgermeister Henrik Lange, einige Rats sowie Ortsratmitglieder, Frank Potratz von der Fa. Schmidt & Söhne, von der VGH Hans-Jürgen Plückhahn, den Fachbereichsleiter Stefan Isler, Pastor Nötzel, den Abschnittsleiter Nord Ulf Heinemann, den Stadtbrandmeister aus Bergen Michael Sander und einige Abordnungen der Nachbarwehren.

Bürgermeisterin Katharina Ebeling freute sich außerordentlich über die Zusammenkunft und das große Ereignis dieser Fahrzeugübergabe. Der Gemeinderat hat es Ihnen zugesagt, die Maschinen und Geräte in einem technisch einwandfreien Zustand vorzuhalten und die Feuerwehren zu unterstützen. Und Zusagen hält man ein, darum haben wir uns heute hier gemeinsam versammelt, so die Bürgermeisterin. Weiter sprach sie ihren herzlichen Dank für die segensreichen Dienste aus, welche die Wehr für die Sicherheit und zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Südheide leistet. In ihrer Ansprache ging Ebeling auch auf die sehr zügige Ersatzbeschaffung des rund 100.610 Euro teuren Fahrzeugs ein. Abschließend wünschte sie allen Anwesenden alles erdenklich Gute und übergab schlussendlich den Fahrzeugschlüssel an Gemeindebrandmeister Henning Sander.

Sander ging in seiner Rede auf die Notwendigkeit dieses Fahrzeugs für die FF Beckdorf ein. Da diese Beschaffung des Fahrzeugs eigentlich noch gar nicht auf dem Zettel stand, die Reparatur des alten MTF sich nicht mehr wirtschaftlich darstellte, zeigte sich wieder einmal, wie gut die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung funktioniert. Es wurde nicht lange lamentiert, sondern gehandelt, so Sander. Vielen herzlichen Dank hierfür. Im Anschluss an seine Worte übergab er freudig den Schlüssel an den Ortsbrandmeister Sven Meyer.

"Wir haben ihn, den Schlüssel!" Mit einem großen Lächeln auf dem Gesicht richtete auch Meyer ein paar Worte an die Anwesenden. Am 30.10.2025, nach nur neun Monaten, war es endlich soweit und wir konnten das Fahrzeug aus Wiesmoor abholen und nach einem kleinen Einsatz auf dem Rückweg hier in Beckedorf gebührend in Empfang nehmen. Das Fahrzeug wurde unverzüglich in den Einsatzdienst übernommen und wurde auch schon rege im Dienst, Einsätzen und von der Jugendfeuerwehr eingesetzt, so Meyer. Außerordentlichen Dank sprach er der Gemeindeverwaltung aus. Für die sehr gute Zusammenarbeit überreichte er Katharina Ebeling, Stefan Isler und Frank Portatz einen großen Blumenstrauß. Stellvertretend für alle Kameradinnen, Kameraden und die Jugendfeuerwehr überreichte er dem Gerätewart jetzt den Schlüssel für das MTF. Ihr alle seid es, die das Fahrzeug mit Leben erfüllt. Ich wünsche uns allen allzeit eine gute Fahrt und immer eine sichere Heimkehr, so Meyer abschließend.

Auch Ortsbürgermeister Henrik Lange richtete einige nette Worte an die Anwesenden. Ich bin stolz auf unsere Feuerwehr. Fast 10 Prozent der Einwohner unseres 579-Einwohner großen Ortes sind Mitglieder in der aktiven Wehr. Sie lassen alles stehen und liegen, um leichte, aber auch gefährliche Einsätze abzuarbeiten. Das verdient Respekt und große Anerkennung, so lange. Besonders lobende Worte fand lange für die Arbeit der Jugendfeuerwehr.

Pastor Nötzel richtete einige herzliche Worte an die Anwesenden und segnete abschließend all diejenigen die mit diesem Fahrzeug unterwegs sein werden.

Die feierliche Fahrzeugübergabe fand ihren Abschluss bei guten Gesprächen im Feuerwehrhaus mit Grillspezialitäten und kühlen Getränken.

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