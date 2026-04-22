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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrradfahrer verletzt sich schwer

Delmenhorst (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 46-jähriger Fahrrad-Fahrer aus Nordenham zu, als er an der Martin-Pauls-Straße in Nordenham in Fahrtrichtung Blexen aus bislang ungeklärter Ursache stürzte.

Der Mann kam zu Fall und verletzte sich schwer am Kopf.

Ein Rettungswagen verbrachte den Schwerverletzten in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Polizei Nordenham nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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