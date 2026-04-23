Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierter Lkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 20. April 2026, gegen 19:55 Uhr, verursachte ein 47-jähriger Mann mit seinem Sattelzug einen Verkehrsunfall in der Otto-Jenzok-Straße in Delmenhorst.

Der Mann bog entgegen der Verkehrsbeschilderung von der Nordenhamer Straße in die Otto-Jenzok-Straße ein. Bei dem Versuch auf Höhe der Straße An der Wolle zu wenden, blieb der Sattelzug auf einer Verkehrsinsel stecken. In der Folge wurden die Grünfläche der Verkehrsinsel, sowie ein Laternenmast und ein Baum beschädigt.

Beamte der Polizei Delmenhorst nahmen den Unfall auf und stellten im Rahmen dessen fest, dass der 47-jährige Fahrer deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,93 Promille.

Ein Arzt entnahm eine Blutprobe bei dem Mann und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Gegen ihn wurden ein Strafverfahren und mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Der Sattelzug war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 6.000 Euro geschätzt.

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