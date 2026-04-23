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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem E-Bike-Fahrer

Delmenhorst (ots)

Am 23.04.2026, gegen 12:25 Uhr, kam es in Delmenhorst zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Bike mit einer lebensgefährlich verletzten Person.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 61-jähriger Delmenhorster mit seinem Pkw den Holzkamper Damm in Richtung Adelheider Straße. Als er auf die Adelheider Straße einbiegen wollte, übersah er einen 65-jährigen Delmenhorster, welcher mit seinem E-Bike auf dem Radweg der Adelheider Straße in Richtung Delmenhorst fuhr. Infolgedessen kam es zu einer Kollision, bei der sich der E-Bike-Fahrer lebensbedrohlich verletzt hat. Der o.g. Kreuzungsbereich war zeitweise vollgesperrt. Ei Notarzt sowie ein Rettungswagen und die Feuerwehr Delmenhorst waren vor Ort. Der Verletzte wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Elbrandt, POK
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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