Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alleinbeteiligter Unfall auf der A1 in Wildeshausen +++ Fahrzeugführer schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 22.04.2026, auf Donnerstag, 23.04.2026, gegen 02:50 Uhr zog sich ein 20-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Wildeshausen schwere Verletzungen zu.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 20-Jährige aus Bremen mit seinem BMW die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück. Dabei kam er in Höhe Wildeshausen aus bislang nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit mehreren Bäumen und blieb abseits der Autobahn stehen.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall sind Sachschäden in geschätzter Höhe von 18.000 Euro entstanden.

Die Verletzungen des Fahrzeugführers wurden durch die eingesetzten Rettungskräfte als schwer eingestuft, sodass dieser mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert wurde.

Insgesamt war die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen mit sechs Fahrzeugen im Einsatz.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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