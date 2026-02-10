POL-LIP: Leopoldshöhe. Terrassentür hält stand.
Lippe (ots)
In der Kachtenhauser Straße versuchten bislang Unbekannte zwischen Freitagmittag und Sonntagabend (06. - 08.02.2026) in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Sie hebelten vergeblich an der Terrassentür. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen, die unter der Rufnummer (05231) 6090 Hinweise zum versuchten Einbruch geben können.
