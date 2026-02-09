Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Verkehrsteilnehmer durch Gegenstände auf der Fahrbahn gefährdet - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

In der Stukenbrocker Straße kam es in Höhe des Rewe-Supermarktes am frühen Montagmorgen (09.02.2026) gegen 2 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Bislang Unbekannte sperrten die Straße eigenständig mit Bauzäunen des Supermarktes. Zusätzlich warfen sie Kleidungsstücke aus einem nahegelegenen Altkleider-Container auf die Straße. Weiterhin entfernten sie einen Kanaldeckel aus der Vorrichtung und legten ihn mittig auf die Fahrbahn. Die Einsatzkräfte räumten die Straße wieder frei, so dass keine Gefährdung mehr für Verkehrsteilnehmer bestand. Bereits am 02.02.2026 sowie am 27.01.2026 kam es an dieser Stelle zu ähnlichen Taten. Ein Zeuge beobachtete mehrere Jugendliche. Ein Zusammenhang der Taten ist Bestandteil der Ermittlungen des Verkehrskommissariats, das unter der Rufnummer (05231) 6090 um Zeugenhinweise zu Tatverdächtigen bittet.

