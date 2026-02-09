PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Verkehrsteilnehmer durch Gegenstände auf der Fahrbahn gefährdet - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

In der Stukenbrocker Straße kam es in Höhe des Rewe-Supermarktes am frühen Montagmorgen (09.02.2026) gegen 2 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Bislang Unbekannte sperrten die Straße eigenständig mit Bauzäunen des Supermarktes. Zusätzlich warfen sie Kleidungsstücke aus einem nahegelegenen Altkleider-Container auf die Straße. Weiterhin entfernten sie einen Kanaldeckel aus der Vorrichtung und legten ihn mittig auf die Fahrbahn. Die Einsatzkräfte räumten die Straße wieder frei, so dass keine Gefährdung mehr für Verkehrsteilnehmer bestand. Bereits am 02.02.2026 sowie am 27.01.2026 kam es an dieser Stelle zu ähnlichen Taten. Ein Zeuge beobachtete mehrere Jugendliche. Ein Zusammenhang der Taten ist Bestandteil der Ermittlungen des Verkehrskommissariats, das unter der Rufnummer (05231) 6090 um Zeugenhinweise zu Tatverdächtigen bittet.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 13:36

    POL-LIP: Lemgo. Flucht nach Verkehrsunfall - Strommast beschädigt: Fahrzeug gesucht.

    Lippe (ots) - Die Polizei sucht ein landwirtschaftliches Fahrzeug, das im Hasebecker Weg am Mittwoch (04.02.2026) zwischen 17 und 18 Uhr einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht hat und anschließend einfach weitergefahren ist. Vermutlich handelt es sich um eine landwirtschaftliche Zugmaschine, die auf dem Feldweg in Richtung "An der Haselbeke" unterwegs war. ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:45

    POL-LIP: Detmold. Bürger weisen Polizei Fluchtrichtung von Autofahrer.

    Lippe (ots) - Im Bereich Leopoldstraße/Woldemarstraße wurde ein Streifenwagen-Team am Freitagmorgen (06.02.2026) gegen 9.45 Uhr durch eine auffällige Fahrweise auf einen Mercedes AMG-Fahrer aufmerksam. Als sie beabsichtigten diesen für eine Kontrolle anzuhalten, gab der Fahrer Gas. Kurz darauf konnten die Einsatzkräfte den Mercedes auf dem Parkplatz des ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:40

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Unter Alkoholeinfluss mit dem E-Scooter gestürzt.

    Lippe (ots) - Auf dem Geh-/Radweg an der Lockhauser Straße in Höhe des Marktkaufs kam es am Samstagabend (07.02.2026) gegen 22.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall eines alkoholisierten E-Scooter-Fahrers. Der 61-Jährige stürzte nach ersten Erkenntnissen eine Böschung hinab und erlitt leichte Verletzungen. Ein Alkoholvortest schlug an. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren