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POL-BOR: Legden - Nachtragsmeldung: Hund weiterhin vermisst

POL-BOR: Legden - Nachtragsmeldung: Hund weiterhin vermisst
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Legden (ots)

Tatort: Legden, Amtshausstraße;

Tatzeit: 15.03.2026, 16.50 Uhr;

Bereits am 15.03.2026 kam es gegen 16.50 Uhr an der Amtshausstraße in Legden zum Diebstahl eines Hundes. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte das Tier bislang nicht aufgefunden werden. Die Polizei bittet daher erneut die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zum Verbleib des Tieres geben kann, wird gebeten, sich bei dem Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. Bei dem entwendeten Tier handelt es sich um einen Malteser-Mischling mit dem Namen "Lily". Der Hund ist weiblich und etwa elf Jahre alt. Das Fell ist überwiegend weiß, an den Ohrrändern hat sie eine helle, cognacfarbene Färbung. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug der Vierbeiner ein rotes Halsband mit einem kleinen roten Dreiecktuch.

Hier der Link zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6236340

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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