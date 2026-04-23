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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Baucontainer aufgebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Dinxperloer Straße;

Tatzeit: zwischen 22.04.2026, 16.00 Uhr und 23.04.2026, 06.30 Uhr;

In einen Container auf einer Baustelle eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu dem Gelände an der Dinxperloer Straße und machten sich an dem Baucontainer zu schaffen. Aus dem Innern entwendeten sie mehrere Arbeitsgeräte und Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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