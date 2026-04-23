Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Geparktes Fahrzeug beschädigt/ Verursacher flüchtet

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Brinkstraße;

Unfallzeit: 22.04.2026, zwischen 09.30 Uhr und 15.50 Uhr;

Einen geparkten Pkw beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Raesfeld. Der silberne Audi parkte am Mittwoch zwischen 09.30 Uhr und 15.50 Uhr am Fahrbahnrand der Brinkstraße. Der Unfallverursacher touchierte den Wagen hinten rechts und entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit. Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (jh)

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