Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Kollision geflüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Otto-Hahn-Straße;

Unfallzeit: 21.04.2026, zwischen 16.00 Uhr und 16.45 Uhr;

Nach der Kollision mit einem geparkten VW geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Borken. Zu dem Unfall kam es am Dienstagnachmittag zwischen 16.00 Uhr und 16.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Otto-Hahn-Straße. Der Flüchtige beschädigte die Fronstoßstange des grauen Golfs. Die Polizei bittet den Unbekannten oder Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (jh)

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