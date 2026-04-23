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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Kollision geflüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Otto-Hahn-Straße;

Unfallzeit: 21.04.2026, zwischen 16.00 Uhr und 16.45 Uhr;

Nach der Kollision mit einem geparkten VW geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Borken. Zu dem Unfall kam es am Dienstagnachmittag zwischen 16.00 Uhr und 16.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Otto-Hahn-Straße. Der Flüchtige beschädigte die Fronstoßstange des grauen Golfs. Die Polizei bittet den Unbekannten oder Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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