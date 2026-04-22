POL-BOR: Schöppingen-Eggerode - Nachtrag: Verkehrsunfall auf der L 582
Bocholt (ots)
Aufgrund eines Verkehrsunfalls, unter Beteiligung eines Betonmischers, wurde dir L 582 für die Bergungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Bergungsarbeiten sind beendet und beide Fahrbahnen wieder freigegeben.
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