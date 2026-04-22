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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen-Eggerode - Nachtrag: Verkehrsunfall auf der L 582

Bocholt (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls, unter Beteiligung eines Betonmischers, wurde dir L 582 für die Bergungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Bergungsarbeiten sind beendet und beide Fahrbahnen wieder freigegeben.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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