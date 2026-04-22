POL-BOR: Schöppingen-Eggerode - Nachtrag: Verkehrsunfall auf der L 582

Reken (ots) - Unfallort: Groß-Reken, Dorstener Straße; Unfallzeit: 20.04.2026, zwischen 09.30 Uhr und 10.15 Uhr; Einen roten Dacia angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Groß-Reken. Am Montagmorgen, zwischen 09.30 Uhr und 10.15 Uhr, stand das Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Dorstener Straße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug vorne links am Kotflügel und entfernte sich, ohne ...

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