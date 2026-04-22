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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Material von Baustelle entwendet

Velen (ots)

Tatort: Velen, Garbertsbusch;

Tatzeit: zwischen 21.04.2026, 16.00 Uhr und 22.04.2026, 07.30 Uhr;

Unbekannte Täter entwendeten von einer Baustelle am Garbertsbusch in Velen einen Stahlträger sowie zwei Heizkörper. Die Unbekannten verschafften sich unbefugt Zugang zum Grundstück und luden die Gegenstände in einen weißen Transporter. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Garbertsbusch beobachtet? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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