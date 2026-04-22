POL-BOR: Velen - Material von Baustelle entwendet
Velen (ots)
Tatort: Velen, Garbertsbusch;
Tatzeit: zwischen 21.04.2026, 16.00 Uhr und 22.04.2026, 07.30 Uhr;
Unbekannte Täter entwendeten von einer Baustelle am Garbertsbusch in Velen einen Stahlträger sowie zwei Heizkörper. Die Unbekannten verschafften sich unbefugt Zugang zum Grundstück und luden die Gegenstände in einen weißen Transporter. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Garbertsbusch beobachtet? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)
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