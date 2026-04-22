Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen-Eggerode - Verkehrsunfall auf der L 582

Schöppingen (ots)

In Schöppingen-Eggerode kam es auf der L 582 zu einem Verkehrsunfall. Die Unfallstelle ist zwischen dem Abzweig K 28 im nördlichen Bereich und der K 37 im südlichen Bereich voll gesperrt. Ein Betonmischer kam in einem Graben zum Stillstand und muss geborgen werden. Polizei und Bergungskräfte sind im Einsatz. Es wird nachberichtet. (sb)

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