Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Lkw-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, B67;

Unfallzeit: 21.04.2026, 15.20 Uhr;

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es auf der Bundesstraße 67 in Fahrtrichtung Bocholt. Eine Autofahrerin befuhr die Strecke aus Richtung Dülmen kommend und setzte zwischen Velen und Borken zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw an. Kurz vor Abschluss des Überholvorgangs scherte der Lkw plötzlich nach links aus. Die Frau bremste ab und wich nach rechts aus. Eine nachfolgende Fahrerin eines Personentransporters konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Pkw auf. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Der rote Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Die Polizei bittet den Lkw-Fahrer sowie weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (sb)

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