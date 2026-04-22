POL-BOR: Borken-Hoxfeld - Einbrüche in Wohnwagen und Holzhütten - Polizei sucht Zeugen
Borken (ots)
Tatort: Borken-Hoxfeld, Zum Flugplatz;
Tatzeit: zwischen 17.04.2026, 16.30 Uhr und 21.04.2026, 11.00 Uhr;
Unbekannte drangen in der Zeit von Freitagnachmittag bis Dienstagvormittag gewaltsam in vier Wohnwagen und drei Hütten auf dem Flugplatzgelände in Borken-Hoxfeld ein. Herausgebrochene Wohnwagentüren und Hebelspuren an Holzfenstern zeugten vom Vorgehen der Täter. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Es steht derzeit nicht fest, was die Täter dabei alles erbeuteten. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Straftaten machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell