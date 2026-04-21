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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Nachtrag: Schwerer Verkehrsunfall auf der K24
Großemast in Vreden

Vreden (ots)

Die Unfallaufnahme vor Ort ist abgeschlossen und die Unfallstelle ist wieder frei gegeben. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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