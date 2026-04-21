POL-BOR: Vreden - Nachtrag: Schwerer Verkehrsunfall auf der K24
Großemast in Vreden
Vreden (ots)
Die Unfallaufnahme vor Ort ist abgeschlossen und die Unfallstelle ist wieder frei gegeben. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (sb)
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