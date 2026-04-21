Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Enscheder Straße;

Unfallzeit: 20.04.2026, zwischen 15.25 Uhr und 15.35 Uhr;

Einen schwarzen Renault Scenic angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Am Montagnachmittag, zwischen 15.25 Uhr und 15.35 Uhr, stand das Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Enscheder Straße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der kompletten Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

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