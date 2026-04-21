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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Einfamilienhaus

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Drostenstraße;

Tatzeit: 20.04.2026, zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Drostenstraße in Bocholt. Am Montagvormittag, zwischen 10. 00 Uhr und 13.00 Uhr, öffneten die Unbekannten gewaltsam eine Tür. Durch diese gelangten sie in das Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten und Schränke. Die Einbrecher entwendeten Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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