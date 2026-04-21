Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Krechtinger Straße;

Unfallzeit: 20.04.2026, 15.20 Uhr;

Am Montagnachmittag kam gegen 15.20 Uhr auf der Krechtinger Straße in Rhede zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwere Verletzungen erlitt. Der 10-jährige Junge aus Rhede befuhr mit seinem Fahrrad die Krechtinger Straße stadtauswärts und querte in Höhe der Einmündung Heideweg einen Fußgängerüberweg, um die Fahrbahnseite zu wechseln. Es kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 87-jährigen Frau aus Rhede, die in gleicher Richtung unterwegs war. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die 87-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Nach dem Zusammenstoß schleuderte das Fahrrad gegen einen weiteren Pkw und beschädigte diesen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die Unfallstelle vollständig. (sb)

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