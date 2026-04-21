PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Krechtinger Straße;

Unfallzeit: 20.04.2026, 15.20 Uhr;

Am Montagnachmittag kam gegen 15.20 Uhr auf der Krechtinger Straße in Rhede zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwere Verletzungen erlitt. Der 10-jährige Junge aus Rhede befuhr mit seinem Fahrrad die Krechtinger Straße stadtauswärts und querte in Höhe der Einmündung Heideweg einen Fußgängerüberweg, um die Fahrbahnseite zu wechseln. Es kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 87-jährigen Frau aus Rhede, die in gleicher Richtung unterwegs war. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die 87-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Nach dem Zusammenstoß schleuderte das Fahrrad gegen einen weiteren Pkw und beschädigte diesen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die Unfallstelle vollständig. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 20:02

    POL-BOR: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 14-jährigen Jungen

    Vreden (ots) - Der seit dem 20.04.2026 als vermisst gemeldete Junge ist zwischenzeitlich wohlbehalten angetroffen worden. Es liegen keine Hinweise für eine Straftat oder einen Verkehrsunfall vor. Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte an die Medien, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten einschließlich des Bildes zu verzichten und ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 12:21

    POL-BOR: Bocholt - Pkw-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Am Kreuzberg / Münsterstraße; Unfallzeit: 19.04.2026, 16.00 Uhr; Am Sonntagnachmittag kam es in Bocholt auf der Münsterstraße im Kreuzungsbereich zur Straße Am Kreuzberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 39-jähriger Mann aus Bocholt befuhr mit seinem Fahrzeug den Fahrstreifen für den geradeausgerichteten Verkehr stadtauswärts. Ein 55-jähriger Mann aus Rhede ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 12:12

    POL-BOR: Borken-Gemen - Dieselkraftstoff entwendet

    Borken (ots) - Tatort: Borken-Gemen, Südlohner Diek; Tatzeit: zwischen 16.04.2026, 17.30 Uhr und 17.04.2026, 06.00 Uhr; Dieselkraftstoff haben bislang unbekannte Täter in Borken-Gemen aus zwei Baustellenfahrzeuge gezapft. Die Fahrzeuge hatten zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen auf einer Baustelle an der Straße Südlohner Diek gestanden. Dort öffneten die Diebe die Tankdeckel und gelangten so an den Treibstoff. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren