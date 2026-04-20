Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 14-jährigen Jungen

Vreden (ots)

Der seit dem 20.04.2026 als vermisst gemeldete Junge ist zwischenzeitlich wohlbehalten angetroffen worden. Es liegen keine Hinweise für eine Straftat oder einen Verkehrsunfall vor.

Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte an die Medien, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten einschließlich des Bildes zu verzichten und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Bild des Jungen aus den Online-Bereichen zu löschen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die dazugehörige Meldung ist inzwischen aus dem Presseportal entfernt worden.

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