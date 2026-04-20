POL-BOR: Vreden-Köckelwick - Diebstahl eines Containers
Vreden (ots)
Tatort: Vreden-Köckelwick, Bauerschaft Köckelwick;
Tatzeit: zwischen 16.04.2026, 20.00 Uhr und 17.04.2026, 07.00 Uhr;
Unbekannte Täter entwendeten von einem Grundstück in der Bauerschaft Köckelwick in Vreden einen Intermediate Bulk Container mit Kabelschrott. Der Container stand auf einer Holzpalette und dürfte mit einem Gabelstapler abtransportiert worden sein. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagabend, 20.00 Uhr, und Freitagmorgen, 07.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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