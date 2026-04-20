POL-BOR: Vreden-Köckelwick - Diebstahl eines Containers

Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus-Wessum, K 17; Unfallzeit: 17.04.2026, gegen 18.50 Uhr; Schwerste Verletzungen erlitt ein 20-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Ahaus am Freitagabend. Der Mann war auf der K 17 aus Wessum kommend in Richtung Alstätte unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und ...

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