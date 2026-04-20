POL-BOR: Borken-Gemen - Dieselkraftstoff entwendet

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Winterswyker Straße; Tatzeit: 17.04.2026, 01:15 Uhr; In einen Verbrauchermarkt eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Vreden an der Winterswyker Straße. In der Nacht zu Freitag öffneten die Einbrecher gewaltsam eine Tür und gelangten so in das Innere des Marktes. Die Unbekannten öffneten weitere Türen im Innenraum und durchwühlten die Räumlichkeiten. Zum Zeitpunkt der ...

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