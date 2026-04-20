POL-BOR: Borken-Gemen - Dieselkraftstoff entwendet
Borken (ots)
Tatort: Borken-Gemen, Südlohner Diek;
Tatzeit: zwischen 16.04.2026, 17.30 Uhr und 17.04.2026, 06.00 Uhr;
Dieselkraftstoff haben bislang unbekannte Täter in Borken-Gemen aus zwei Baustellenfahrzeuge gezapft. Die Fahrzeuge hatten zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen auf einer Baustelle an der Straße Südlohner Diek gestanden. Dort öffneten die Diebe die Tankdeckel und gelangten so an den Treibstoff. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)
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