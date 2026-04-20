PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Dieselkraftstoff entwendet

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Südlohner Diek;

Tatzeit: zwischen 16.04.2026, 17.30 Uhr und 17.04.2026, 06.00 Uhr;

Dieselkraftstoff haben bislang unbekannte Täter in Borken-Gemen aus zwei Baustellenfahrzeuge gezapft. Die Fahrzeuge hatten zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen auf einer Baustelle an der Straße Südlohner Diek gestanden. Dort öffneten die Diebe die Tankdeckel und gelangten so an den Treibstoff. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 11:58

    POL-BOR: Vreden-Köckelwick - Diebstahl eines Containers

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden-Köckelwick, Bauerschaft Köckelwick; Tatzeit: zwischen 16.04.2026, 20.00 Uhr und 17.04.2026, 07.00 Uhr; Unbekannte Täter entwendeten von einem Grundstück in der Bauerschaft Köckelwick in Vreden einen Intermediate Bulk Container mit Kabelschrott. Der Container stand auf einer Holzpalette und dürfte mit einem Gabelstapler abtransportiert worden sein. Die Tat ereignete sich zwischen ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 11:56

    POL-BOR: Heiden - Einbruch in Container auf Baustelle - Polizei bittet um Hinweise

    Heiden (ots) - Tatort: Heiden, Siemensstraße; Tatzeit: zwischen 16.04.2026, 16.00 Uhr und 17.04.2026, 06.30 Uhr; Unbekannte Täter sind in einen Baucontainer auf einer Baustelle an der Siemensstraße in Heiden eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen gewaltsam Zugang zu dem ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 11:55

    POL-BOR: Vreden - Einbruch in Verbrauchermarkt

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Winterswyker Straße; Tatzeit: 17.04.2026, 01:15 Uhr; In einen Verbrauchermarkt eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Vreden an der Winterswyker Straße. In der Nacht zu Freitag öffneten die Einbrecher gewaltsam eine Tür und gelangten so in das Innere des Marktes. Die Unbekannten öffneten weitere Türen im Innenraum und durchwühlten die Räumlichkeiten. Zum Zeitpunkt der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren