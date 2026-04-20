Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Am Kreuzberg / Münsterstraße;

Unfallzeit: 19.04.2026, 16.00 Uhr;

Am Sonntagnachmittag kam es in Bocholt auf der Münsterstraße im Kreuzungsbereich zur Straße Am Kreuzberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 39-jähriger Mann aus Bocholt befuhr mit seinem Fahrzeug den Fahrstreifen für den geradeausgerichteten Verkehr stadtauswärts. Ein 55-jähriger Mann aus Rhede fuhr in gleicher Richtung und nutzte den Fahrstreifen für Rechtsabbieger und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links zu wenden, um stadteinwärts zu fahren. Dabei übersah er den geradeausfahrenden Pkw. Beim Wenden kam es zum Zusammenstoß, bei dem das Fahrzeug des 39-Jährigen an der Beifahrerseite touchiert wurde. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Örtlichkeit gesperrt. (sb)

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