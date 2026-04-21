POL-BOR: Schöppingen - Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus
Schöppingen (ots)
Brandort: Schöppingen, Neustraße;
Brandzeit: 20.04.2026, 11.10 Uhr;
Am Montagmorgen kam es gegen 11.10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Schöppingen an der Neustraße. Der Wohnungsinhaber, ein 79-jähriger Schöppinger, kam bei dem Brand ums Leben. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden. Es dürfte sich um einen Unglücksfall handeln. Die Ermittlungen dauern an. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell