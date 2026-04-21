PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus

Schöppingen (ots)

Brandort: Schöppingen, Neustraße;

Brandzeit: 20.04.2026, 11.10 Uhr;

Am Montagmorgen kam es gegen 11.10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Schöppingen an der Neustraße. Der Wohnungsinhaber, ein 79-jähriger Schöppinger, kam bei dem Brand ums Leben. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden. Es dürfte sich um einen Unglücksfall handeln. Die Ermittlungen dauern an. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 11:22

    POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Einfamilienhaus

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Drostenstraße; Tatzeit: 20.04.2026, zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Drostenstraße in Bocholt. Am Montagvormittag, zwischen 10. 00 Uhr und 13.00 Uhr, öffneten die Unbekannten gewaltsam eine Tür. Durch diese gelangten sie in das Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten und Schränke. ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 11:20

    POL-BOR: Rhede - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

    Rhede (ots) - Unfallort: Rhede, Krechtinger Straße; Unfallzeit: 20.04.2026, 15.20 Uhr; Am Montagnachmittag kam gegen 15.20 Uhr auf der Krechtinger Straße in Rhede zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwere Verletzungen erlitt. Der 10-jährige Junge aus Rhede befuhr mit seinem Fahrrad die Krechtinger Straße stadtauswärts und querte in Höhe der Einmündung Heideweg einen Fußgängerüberweg, um die Fahrbahnseite ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 20:02

    POL-BOR: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 14-jährigen Jungen

    Vreden (ots) - Der seit dem 20.04.2026 als vermisst gemeldete Junge ist zwischenzeitlich wohlbehalten angetroffen worden. Es liegen keine Hinweise für eine Straftat oder einen Verkehrsunfall vor. Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte an die Medien, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten einschließlich des Bildes zu verzichten und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren