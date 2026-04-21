Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Kupferdieb unterwegs

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn, Lerchenweg;

Tatzeit: 21.04.2026, 03:45 Uhr;

Am Dienstagmorgen fiel gegen 03:45 Uhr auf dem Lerchenweg in Südlohn eine männliche Person auf, die eine große Tüte mit augenscheinlich schwerem Inhalt hinter sich herzog. Bei der Ansprache versuchte der 33-jährige Borkener zu flüchten. Die Flucht endete nach kurzer Verfolgung. In der mitgeführten Tüte befand sich ein Kupferkübel. Der Gegenstand wurde sichergestellt. Während seiner kurzen fußläufigen Flucht schmiss der Mann zudem eine Tüte mit Betäubungsmitteln auf eine angrenzende Wiese. Auch diese stellten die Einsatzkräfte sicher. Im Laufe des Tages meldete sich der Eigentümer des Kupferkübels. Er wird diesen abholen. Den 33-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. (sb)

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