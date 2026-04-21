POL-BOR: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der K24
Großemast in Vreden
Vreden (ots)
In Vreden ist es auf der K 24 / Großemast zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw gekommen. Die Unfallstelle ist zwischen der K 24 / Eichendorffstraße und einem Wirtschaftsweg kurz vor der B 70 komplett gesperrt. Die Polizei und Rettungsdienste sind vor Ort im Einsatz. Es wird nachberichtet. (sb)
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