Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der K24

Großemast in Vreden

Vreden (ots)

In Vreden ist es auf der K 24 / Großemast zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw gekommen. Die Unfallstelle ist zwischen der K 24 / Eichendorffstraße und einem Wirtschaftsweg kurz vor der B 70 komplett gesperrt. Die Polizei und Rettungsdienste sind vor Ort im Einsatz. Es wird nachberichtet. (sb)

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