Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt- Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Kaiser-Wilhelm-Straße;

Unfallzeit: 21.04.2026, 12.30 Uhr;

Am Dienstagmittag ereignete sich auf der Kaiser-Wilhelm-Straße in Bocholt ein Verkehrsunfall, bei dem eine Pedelec-Fahrerin schwere Verletzungen erlitt. Eine 67-jährige Autofahrerin aus Rhede bog gegen 12.30 Uhr nach links in die Bahnhofstraße ein. Dabei übersah sie eine 48-jährige Pedelec-Fahrerin aus Bocholt, die mit ihrem Rad den Radweg der Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Im Bereich der Einmündung kam zum Zusammenstoß mit der abbiegenden Pkw-Fahrerin. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. (sb)

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