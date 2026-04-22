POL-BOR: Bocholt- Pedelec-Fahrerin schwer verletzt
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Kaiser-Wilhelm-Straße;
Unfallzeit: 21.04.2026, 12.30 Uhr;
Am Dienstagmittag ereignete sich auf der Kaiser-Wilhelm-Straße in Bocholt ein Verkehrsunfall, bei dem eine Pedelec-Fahrerin schwere Verletzungen erlitt. Eine 67-jährige Autofahrerin aus Rhede bog gegen 12.30 Uhr nach links in die Bahnhofstraße ein. Dabei übersah sie eine 48-jährige Pedelec-Fahrerin aus Bocholt, die mit ihrem Rad den Radweg der Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Im Bereich der Einmündung kam zum Zusammenstoß mit der abbiegenden Pkw-Fahrerin. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell