Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Nachbar greift im Streit zu Baseballschläger (0090959/2026)

Greiz (ots)

Weida. Am Dienstagabend (13.04.2026, gegen 22:45 Uhr) kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Wiedenstraße in Weida zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 17-jähriger schlug nach einem Streit mit einem Baseballschläger auf einen 33-jährigen Mann ein. Dieser stürzte daraufhin eine Treppe hinunter und wurde leicht verletzt. Ein Zeuge hatte das Ganze beobachtet und die Polizei alarmiert. Worum es in dem Streit ging, wollten die Zankhähne nicht angeben. Der Baseballschläger wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell