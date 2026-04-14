Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz (0090788/2026)

Greiz (ots)

Caaschwitz. Am Montagnachmittag, den 13.04.2026 gegen 16:35 Uhr, wurde der Polizei bekannt, dass ein 72-jähriger Mann in Caaschwitz mit einem Luftgewehr auf Vogelnester auf einem benachbarten Grundstück geschossen hat. Der Senior räumten den Beamten gegenüber ein aus Angst um seine freilaufenden Hühner mehrere Schüsse auf ein nahes Falkennest abgegeben zu haben. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein entsprechendes Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz eingeleitet. Das Luftgewehr wurde sichergestellt. Vögel wurden nicht verletzt. (DL)

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