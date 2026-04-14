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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Mehrere Straftaten nach Auseinandersetzung in Gera (0090889/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Montagmittag (13.04.2026, gegen 12:25 Uhr) kam es in einer Bushaltestelle im Grünen Weg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eine 44-jährige griff zunächst mehrere Jugendliche (14 bis 16 Jahre) einer dort wartenden Gruppe aus noch unbekanntem Grund körperlich an, woraufhin diese sich zur Wehr setzten. Die Frau zeigte sich auch der Polizei gegenüber aggressiv und wurde in Gewahrsam genommen. Im weiteren Verlauf beleidigte sie eine Polizeibeamtin und trat nach dieser, wodurch die Polizistin leicht verletzt wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden durch die Polizei Gera eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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