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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Versuchter Einbruch in Schule (0090620/2026)

Greiz (ots)

Seelingstädt. Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Freitag (10.04.2026) bis Montagmorgen (13.04.2026) gewaltsam in die Staatliche Regelschule "Im Ländereck" einzudringen. Der Einbruch misslang, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro an mehreren Türen. Entwendet wurde nichts. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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