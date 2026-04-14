LPI-G: (LK GRZ) Versuchter Einbruch in Schule (0090620/2026)
Greiz (ots)
Seelingstädt. Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Freitag (10.04.2026) bis Montagmorgen (13.04.2026) gewaltsam in die Staatliche Regelschule "Im Ländereck" einzudringen. Der Einbruch misslang, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro an mehreren Türen. Entwendet wurde nichts. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)
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