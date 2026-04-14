LPI-G: (LK GRZ) Versuchter Einbruch in Schule (0090620/2026)

Gera (ots) - Gera. Am heutigen Tag gegen 13:30 Uhr erhielt die Polizei die Information, dass es auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Lasurstraße in Zwötzen in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle "Lasurstraße" zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein soll. Anschließend entfernten sich die Personen mit einem Pkw in ...

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