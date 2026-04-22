POL-BOR: Heek - Unbekannter beschädigt Pkw
Heek (ots)
Unfallort: Heek, Bahnhofstraße;
Unfallzeit: zwischen 18.04.2025, 19.30 Uhr und 20.04.2026, 16.30 Uhr;
Einen weißen Hyundai I20 angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Heek. Der Wagen stand zwischen Samstagabend und Montagnachmittag am Fahrbahnrand an der Bahnhofstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der vorderen linken Seite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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