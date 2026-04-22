POL-BOR: Heek - Unbekannter beschädigt Pkw

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Kaiser-Wilhelm-Straße; Unfallzeit: 21.04.2026, 12.30 Uhr; Am Dienstagmittag ereignete sich auf der Kaiser-Wilhelm-Straße in Bocholt ein Verkehrsunfall, bei dem eine Pedelec-Fahrerin schwere Verletzungen erlitt. Eine 67-jährige Autofahrerin aus Rhede bog gegen 12.30 Uhr nach links in die Bahnhofstraße ein. Dabei übersah sie eine 48-jährige Pedelec-Fahrerin aus Bocholt, die mit ...

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