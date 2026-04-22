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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Bögeholdstraße;

Unfallzeit: 21.04.2026, zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr;

Einen schwarzen Nissan Juke angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Am Dienstag stand das Auto zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr am Fahrbandrand in der Bögeholdstraße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug vorne links am Kotflügel und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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