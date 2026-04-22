POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Bögeholdstraße;
Unfallzeit: 21.04.2026, zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr;
Einen schwarzen Nissan Juke angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Am Dienstag stand das Auto zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr am Fahrbandrand in der Bögeholdstraße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug vorne links am Kotflügel und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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