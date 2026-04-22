POL-BOR: Stadtlohn - Material von Baustelle gestohlen
Stadtlohn (ots)
Tatort: Stadtlohn, Düwing Dyk;
Tatzeit: zwischen 15.04.2026, 18.00 Uhr und 20.04.2026, 07.00 Uhr;
Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Container auf einer Baustelle am Düwing Dyk in Stadtlohn und entwendeten mehrere Kabeltrommeln. Zu dem Diebstahl kam zwischen Mittwochabend (15.04.2026, 18.00 Uhr) und Montagmorgen (20.04.2026, 07.00 Uhr). Die Polizei sucht Zeugen. Das Kriminalkommissariat in Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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