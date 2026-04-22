POL-BOR: Stadtlohn - Material von Baustelle gestohlen

Heiden (ots) - Unfallort: Heiden, B67; Unfallzeit: 21.04.2026, 15.20 Uhr; Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es auf der Bundesstraße 67 in Fahrtrichtung Bocholt. Eine Autofahrerin befuhr die Strecke aus Richtung Dülmen kommend und setzte zwischen Velen und Borken zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw an. Kurz vor Abschluss des Überholvorgangs scherte der Lkw plötzlich nach links aus. Die ...

mehr