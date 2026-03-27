Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Drei Personen nach Unfall leicht verletzt

Schermbeck (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Weseler Straße sind gestern gegen 18:20 Uhr drei Personen leicht verletzt worden.

Ein 67-jähriger Mann war mit einem Auto auf der Straße "Zur Alten Lippe" in Richtung Weseler Straße (B58) unterwegs. Hier beabsichtigte er geradeaus über die Weseler Straße (B58) auf die Malberger Straße zu fahren.

Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 38-jährigen Frau. Diese fuhr zusammen mit ihrem Sohn (14) als Beifahrer die Weseler Straße (B58) in Fahrtrichtung Wesel.

Beide Fahrzeuge kamen auf einem Abhang zum Stillstand. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt. Alle kamen zur ambulanten Behandlung in Weseler Krankenhäuser.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

BH/

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