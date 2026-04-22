POL-BOR: Vreden - Täter flüchtet
Vreden (ots)
Tatort: Vreden, Lise-Meitner-Straße;
Tatzeit: 22.04.2026, 03.10 Uhr;
In der Nacht zum Mittwoch kletterte ein bislang unbekannter Täter über den Zaun einer Verwertungsfirma an der Lise-Meitner-Straße in Vreden. Gegen 03.10 Uhr löste ein Bewegungsmelder aus und informierte den Firmeninhaber. Der Täter flüchtete vor Eintreffen der Polizei. Der Mann trug einen grauen Pullover, eine graue Jogginghose sowie dunkle Schuhe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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