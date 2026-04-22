Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Brandstiftung auf der Eschstraße - Polizei sucht Zeugen

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Eschstraße;

Tatzeit: 21.04.2026, 00.40 Uhr;

In der Nacht zum Dienstag brannte es in einem Geschäft an der Eschstraße. Die Feuerwehr Stadtlohn öffnete gewaltsam die Eingangstür zum Verkaufsraum und löschte den dortigen Brand. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Eine im Obergeschoss wohnende Person blieb unverletzt, gänzlich unbeschädigt blieb auch deren Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen haben zwei bisher unbekannte Personen gegen 00.40 Uhr vorsätzlich das Feuer gelegt. Danach flüchteten sie vom Tatort in unbekannte Richtung. Personenbeschreibungen: zwei dunkel gekleidete Personen, beide trugen eine Kapuze und hatten das Gesicht durch einen Mund-/Nasenschutz verdeckt. Die Kripo hat die Ermittlungen zu den Brandumständen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh)

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