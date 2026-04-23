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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Sporthalle eingebrochen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Duesbergstraße;

Tatzeit: zwischen 21.04.2026, 16.00 Uhr 22.04.2026, 08.00 Uhr;

In eine Sporthalle eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Borken. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Halle an der Duesbergstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen machten die Unbekannten keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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