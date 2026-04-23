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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Wallaby eingefangen

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Wallaby eingefangen
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Ahaus (ots)

In der Nacht zum Donnerstag sichtete ein aufmerksamer Zeuge im Bereich Ahaus-Ottenstein ein freilaufendes Minikänguru (Wallaby). Den eingesetzten Kräften gelang es, das Tier mithilfe eines Tierfangnetzes einzufangen. Im Anschluss versorgte ein Tierarzt das Wallaby. Zur weiteren Betreuung und Versorgung brachten die Beamten es in eine Tierklinik. Die Herkunft des Tieres sowie die Umstände, unter denen es entlaufen konnte, sind derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zum Halter des Tieres an die Polizei unter der Telefon-Nr. 02861-9000. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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