Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Polizei warnt anlässlich Betrugsversuch

Nach dem Versuch bislang unbekannter Betrüger Zugriff auf das Konto einer 41-Jährigen zu erlangen, warnt die Polizei erneut vor falschen Bankmitarbeitern. Die Unbekannten kontaktierten die Frau vergangene Woche telefonisch, wobei im Display die tatsächliche Telefonnummer der Hausbank angezeigt wurde. Ihr wurde in dem Gespräch mitgeteilt, dass von ihrem Konto angeblich mehrere verdächtige Abbuchungen erfolgt seien, die von der Bank jedoch storniert werden konnten. Im weiteren Gesprächsverlauf wurde die 41-Jährige von den Betrügern aufgefordert, ihre Zugangsdaten zu ändern und diese mittels der Banking-App zu bestätigen. Nachdem die Frau die Änderungen vorgenommen hatte, wurde sie misstrauisch und kontaktierte selbstständig ihre Hausbank. Dadurch entstand der 41-Jährigen glücklicherweise kein finanzieller Schaden. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt nun wegen Ausspähens von Daten und warnt vor dieser Betrugsmasche. Geben Sie niemals sensible Daten am Telefon heraus, beenden Sie im Zweifelsfall das Gespräch und nehmen Sie selbstständig Kontakt mit Ihrem Bankberater auf. Unter www.polizei-beratung.de finden Sie Tipps zu den gängigen Betrugsmaschen.

Herbertingen

Fahrzeuge kollidieren seitlich

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 4.30 Uhr auf der B 32 ist Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro entstanden. Ein 55-jähriger VW-Fahrer war von Mengen in Richtung Herbertingen unterwegs und überholte im zweispurigen Bereich einen Lkw. Während des ordnungsgemäßen Überholvorgangs kam ihm ein 67-Jähriger mit seinem Volvo teilweise auf seiner Spur entgegen. Da sich der VW-Fahrer zu diesem Zeitpunkt neben dem Lkw befand, war ein Ausweichen nicht möglich, weshalb der VW und der Volvo seitlich miteinander kollidierten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die beiden Pkw waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund einer ersten Äußerung des 67-Jährigen, am Steuer eingeschlafen zu sein, wird gegen ihn nun strafrechtlich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Pfullendorf

Unter Alkohol und ohne Führerschein am Steuer

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 22-jährigen Autofahrer zu, den eine Streife des Polizeipostens Pfullendorf am Mittwoch kurz vor Mitternacht im Ortsgebiet gestoppt hat. Der Mann war den Beamten aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle war der Grund dafür schnell ersichtlich: Der 22-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss, ein Vortest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Zudem ist er derzeit aufgrund eines Führerscheinentzugs nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Auch den gleichaltrigen Halter des Wagens, der zum Kontrollzeitpunkt auf dem Beifahrersitz saß, erwartet eine Strafanzeige, weil er die Fahrt zugelassen hat.

Bad Saulgau

Polizei sucht nach handgreiflicher Auseinandersetzung Zeugen

Mehrere Jugendliche sind am Mittwoch kurz nach 20 Uhr im Bereich Paradies- und Eckstraße an einer körperlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen. Aus noch unbekannten Gründen sollen zwei Gruppierungen aneinandergeraten sein. Im Laufe des Streits soll ein 16-Jähriger einem 15-Jährigen einen Schlag versetzt haben, sodass dieser zu Boden ging. Ein weiterer 15-Jähriger soll dem am Boden liegenden Gleichaltrigen sodann mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben. Das Opfer soll in der Folge ein Messer gezogen und so die beiden Angreifer auf Abstand gehalten haben. Ein Zeuge soll dem Jugendlichen im weiteren Verlauf das Messer abgenommen haben, woraufhin erneut Schläge und Beleidigungen zwischen den 15- und 16-Jährigen ausgetauscht wurden. Der 15-Jährige wurde dabei leicht im Bereich des Kopfes verletzt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung und bittet Zeugen der Auseinandersetzung, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Ostrach

Radfahrer fliegt bei Auffahrunfall durch Heckscheibe

Einen geparkten Peugeot hat ein 17 Jahre alter Fahrradfahrer im Eichenweg am Mittwoch kurz vor 14 Uhr übersehen. Der Jugendliche prallte gegen das Heck des Wagens, wodurch die Heckscheibe splitterte und der 17-Jährige im Innern des Fahrzeugs landete. Der Jugendliche, der zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt gut 2.000 Euro beziffert.

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