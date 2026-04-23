POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Franz-Kerkhoff-Straße;
Unfallzeit: 23.04.2026, zwischen 09.40 Uhr und 09.45 Uhr;
Einen grauen VW Passat angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Am Donnerstagmorgen stand das Auto in einer Parkbucht an der Franz-Kerkhoff-Straße in Fahrtrichtung Enscheder Straße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug vorne rechts am Kotflügel und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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