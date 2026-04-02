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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Vier verletzte nach Verkehrsunfall

A4 Höhe Eisenach (ots)

Heute Morgen ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Eisenach-Ost und Sättelstädt.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen.

Der 37-jährige Fahrer eines KIAs gab an, von der tiefstehenden Sonne geblendet worden zu sein. Aufgrund dessen übersah er einen vor sich fahrenden Seat. Er fuhr in der weiteren Folge auf das Heck des Seats auf.

Dabei wurden er und seine beiden Mitfahrer schwer verletzt. Der Fahrer des Seats wurde leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 45.000 Euro.

Die Richtungsfahrbahn Dresden war aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen von ca. 07:40 Uhr bis 08:50 Uhr voll gesperrt.

Zur Reinigung der Fahrbahn wurde eine Kehrmaschine benötigt.

Gegen 10:40 Uhr konnte die Fahrbahn vollständig freigegeben werden.

Bei schlechten Sichtverhältnissen - in diesem Fall tiefstehender Sonne - sollte die Geschwindigkeit entsprechend angepasst werden. Halten Sie ausreichend Abstand zu den vorausfahrenden Fahrzeugen und fahren Sie besonders konzentriert und vorsichtig.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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