Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall auf Parkplatz weitergefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Welfenstraße;

Unfallzeit: 23.04.2026, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr;

Nach einem Unfall mit einem Kia Ceed weitergefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Bocholt. Das weiße Auto parkte am Donnerstag zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Welfenstraße. Der Flüchtige stieß an der hinteren rechten Seite an den Wagen und beschädigte ihn dadurch. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

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