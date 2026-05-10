Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: berauscht am Netzkater
Nordhausen (ots)
Am 09.05.2026 kontrollierten Beamte der Nordhäuser Polizei am Netzkater in Harztor einen Pkw VW Passat. Bei der Kontrolle gab es mehrere Hinweise, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln sprachen. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Der Fahrzeugführer musste sich schließlich einer Blutprobe unterziehen. Nun darf er sich wegen Fahren unter berauschenden Mitteln verantworten.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell