LPI-NDH: berauscht am Netzkater

Mühlhausen (ots) - Am 09.05.2026 um 12:45 Uhr teilte die Rettungsleitstelle des Unstrut-Hainich-Kreises mit, dass in der Ammerstraße ein Kind von einem Hund gebissen wurde. Dabei stellte sich schnell heraus, dass es sich bei dem Hund um einen American Pit Bull Mix handelte, der aber zur Familie gehörte. Beim spielen, wurde der Junge dann vom Hund in die linke Wange gebissen. Die Verletzung mussste nach einer ...

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