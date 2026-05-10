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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 4 Jähriger von Kampfhund in das Gesicht gebissen

Mühlhausen (ots)

Am 09.05.2026 um 12:45 Uhr teilte die Rettungsleitstelle des Unstrut-Hainich-Kreises mit, dass in der Ammerstraße ein Kind von einem Hund gebissen wurde. Dabei stellte sich schnell heraus, dass es sich bei dem Hund um einen American Pit Bull Mix handelte, der aber zur Familie gehörte. Beim spielen, wurde der Junge dann vom Hund in die linke Wange gebissen. Die Verletzung mussste nach einer Erstversorgung im Krankenhaus weiter behandelt werden. Der Junge kam vor allem mit dem Schrecken davon. Da es sich bei dem Tier jedoch um einen "Widerholungstäter" handelte, bat der bulgarische Hundehalter um dessen mindestend vorübergehende Aufnahme im Tierheim Mühlhausen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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