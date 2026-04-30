Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall in Apolda

Apolda (ots)

In der Alexanderstraße in Apolda kam es gestern früh zu einem Auffahrunfall. Eine an der roten Ampel stehenden PKW-Fahrerin ist aus Versehen der Fuß von der Bremse abgerutscht. worauf sie dem vor ihr stehenden PKW auffuhr und diesen noch leicht auf den PKW davorschob. Alle drei Fahrzeuge waren noch fahrbereit und verletzt wurde glücklicherweise niemand

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