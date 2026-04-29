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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden

Jena (ots)

Die Polizei in Jena bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Zeitraum von Sonntag, 18.01.2026, gegen 17:00 Uhr bis Freitag, 23.01.2026, gegen 13:58 Uhr in der Ziegenhainer Straße im Bereich der Hausnummer 43 (Anlieferungszone eines Discounters) ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen war der geschädigte Pkw ordnungsgemäß auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellt. In diesem Zeitraum wurde das Fahrzeug durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand erheblicher Fremdschaden.Aufgrund des Schadensbildes wird derzeit vermutet, dass ein Fahrzeug mit größerem Aufbau beteiligt gewesen sein könnte, beispielsweise ein Lastkraftwagen, Kraftomnibus oder eine Arbeitsmaschine. Konkrete Hinweise zum Verursacher liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen. Die Polizei sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen im Bereich der Ziegenhainer Straße gemacht haben oder Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug geben können. Hinweise nimmt die Polizei Jena (03641 - 81 0 , id.lpi.jena@polizei.thueringen.de) unter Angabe des Aktenzeichens VUS/0020077/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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