Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit eskaliert - gegenseitige Körperverletzung

Weimar (ots)

Am Dienstagabend gerieten zwei sich flüchtig bekannte Personen in Weimar in eine körperliche Auseinandersetzung. Aus zunächst verbalen Streitigkeiten entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, in deren Verlauf einer der Beteiligten seinem Gegenüber mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Geschädigte erwiderte den Angriff ebenfalls mit einem Faustschlag. Anschließend trennten sich beide Personen und entfernten sich in unterschiedliche Richtungen. Einer der Beteiligten konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung festgestellt werden. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. Ein Beteiligter, der minderjährig ist, wurde an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

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