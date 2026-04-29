LPI-J: Im Rahmen der Streife Kleinunfall festgestellt

Saale-Holzland (ots) - Dienstagabend kam es auf einem Waldgrundstück in Rauda zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Mann führte dort mit einem Kleintraktor Arbeiten durch und zog mehrere Holzstämme einen Hang hinauf. Nach bisherigen Erkenntnissen unterschätzte der Mann die Steigung des Geländes sowie die Situation der teils ineinander verkeilten Stämme. In der Folge kippte der Kleintraktor um und begrub den Fahrer ...

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