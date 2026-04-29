LPI-J: Im Rahmen der Streife Kleinunfall festgestellt
Saale-Holzland (ots)
Zu einem Kleinunfall mit leichtem Sachschaden kam es Dienstagnachmittag im Steinweg in Eisenberg. Eine Fahrzeugführerin befuhr den Steinweg in Richtung Markt und war vorfahrtsberechtigt. Ein weiterer Fahrzeugführer fuhr aus Richtung Schlossgasse in Richtung Steinweg und missachtete hier das Vorfahrtszeichen wodurch es zur Kollision kam. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.
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